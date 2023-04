Surprise, le PSG active une piste improbable sur le mercato

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, Ilkay Gundogan aurait alerté le PSG. En effet, Luis Campos - le conseiller football parisien - verrait d'un bon œil l'idée de boucler le transfert du milieu de terrain de 32 ans librement et gratuitement lors du prochain mercato estival.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a totalement révolutionné son milieu de terrain. En effet, Luis Campos a effectué un grand ménage dans l'entrejeu de Christophe Galtier, tout en recrutant plusieurs joueurs en parallèle.

Galtier - PSG : La porte lui est ouverte, il va planter le Qatar https://t.co/fqstHCS661 pic.twitter.com/Hc5myYaSBv — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Le PSG s'intéresse à Gundogan

Plus précisément, le conseiller football du PSG s'est débarrassé de Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Rafinha et de Julian Draxler ; et a bouclé les signatures de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et de Carlos Soler. Malgré tout, le PSG voudrait encore et toujours renforcer son milieu de terrain.

Un transfert à 0€ pour Gundogan ?