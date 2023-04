Deschamps a traumatisé un joueur, catastrophe pour l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent de la Coupe du monde alors qu'il semblait idéalement parti pour la disputer, Jonathan Clauss semble accuser le coup sur le plan mental, comme en témoignent ses prestations avec l'OM. D'ailleurs, Daniel Riolo dresse un constat accablant, estimant même qu'Issa Kaboré pourrait lui passer devant dans la hiérarchie.

En novembre dernier, Didier Deschamps annonçait la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde. Une liste de laquelle était absent Jonathan Clauss. Et pourtant, le piston de l'OM avait été convoqué lors des rassemblements précédents compte tenu du manque de profondeur dans le couloir droit tricolore. Une désillusion pour l'ancien joueur du RC Lens qui marque le pas en 2023 avec son club.

Riolo convaincu par Kaboré

Dimanche soir, à l'occasion de la réception de Troyes, Jonathan Clauss, aligné à gauche, laissait son couloir droit à Issa Kaboré. Et le joueur prêté par Manchester City a convaincu Daniel Riolo. « La défense de l’OM ? Ça devrait être la défense type. Kaboré, il était temps qu’il ait sa chance. Ça faisait longtemps quand il rentrait qu’on trouvait qu’il apportait du dynamisme, une vraie énergie, quelque chose de percutant », assure-t-il au micro de l'After Foot, avant de pointer du doigt Jonathan Clauss.

«Je veux bien cette histoire du traumatisme de la Coupe du monde...»