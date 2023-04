Vente ASSE : Nouvelle annonce retentissante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En avril 2021, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer annonçaient la vente de l'ASSE. Mais depuis deux, rien ou presque ne s'est passé dans e Forez. Les deux hommes sont toujours en place, mais les versions diffèrent dans ce dossier. Certains annoncent qu'ils n'ont jamais voulu se séparer du club. D'autres comme Daniel Riolo évoquent plutôt des négociations compliquées.

L'annonce avait fait l'effet d'une bombe dans le Forez. En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo officialisaient leur envie de départ dans les colonnes du Progrès. Depuis ? Pas grand-chose. Les deux hommes sont toujours en place, malgré l'intérêt de quelques candidats. Pourtant, Romeyer annonçait, il y a encore quelques jours, que ce dossier était toujours d'actualité. « On sait qu'on vend, c'est tout. On l'a annoncé dans les médias. La vente est toujours d'actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part. Mais compte tenu de l'état dans lequel était le club, on a dit "on attend que ça aille mieux" » a-t-il confié au micro de France-Bleu.

Vente ASSE : Un nouveau candidat annoncé, c’est du lourd https://t.co/CmHpQ8er10 pic.twitter.com/UGaGh9SyyN — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

« C’est un mytho ça »

Légende de l'ASSE, Hervé Revelli a un avis tranché sur la question. Selon ce proche de Romeyer, ils n'ont jamais voulu se séparer du club. « Cette vente, je n'y ai jamais cru. Roland aime trop le club. L'autre, c'est différent. Ce serait bien qu'il vende puisqu'il n'y met plus les pieds » avait confié l'ancien joueur. Quant à Daniel Riolo, il exprime un autre avis sur ce dossier. « Saint-Étienne personne ne veut les reprendre. Le fait qu’ils ne veuillent pas vendre ? Mais non, c’est un mytho ça » a-t-il déclaré au micro de l' After Foot.

Un nouvel espoir surgit dans ce dossier