Le PSG l'a offert à Mbappé, c'est un fiasco

Amadou Diawara

Après sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé a réclamé le recrutement d'un avant-centre pour pouvoir évoluer dans son poste de prédilection cette saison. Seul et unique buteur à avoir rejoint le Parc des Princes lors des deux dernières fenêtres de transferts, Hugo Ekitike a totalement manqué ses débuts à Paris. Et il serait déjà sur un siège éjectable.

Malgré un accord de principe avec le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de trois saisons avec le PSG à la fin de la dernière saison. Plutôt que de rejoindre le club merengue librement et gratuitement à l'issue de son bail le 30 juin 2022, la superstar de 24 ans a préféré rester fidèle à Paris.

Hugo Ekitike déjà sur le départ ?

Dès qu'il a signé son nouveau contrat avec le PSG, Kylian Mbappé aurait réclamé l'arrivée d'un nouveau buteur à sa direction, et ce, pour pouvoir évoluer en soutien derrière lui ; le poste dans lequel il s'épanouit le plus. Et alors que le seul avant-centre recruté est Hugo Ekitike - prêté avec une obligation d'achat à hauteur de 40M€ - le numéro 7 parisien n'est pas du tout comblé aujourd'hui. En effet, l'ancien attaquant du Stade de Reims a totalement manqué son adaptation au PSG et Kylian Mbappé est contraint de jouer le rôle de « pivot » - comme il le dit lui-même - depuis le début de la saison.

«Ekitike est la grosse déception, désillusion»