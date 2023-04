Il dépense 70% de son salaire chaque mois, une star du PSG dévoile une partie de son train de vie !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Réputé pour offrir des salaires XXL, le PSG ne lésine pas sur les moyens financiers lorsqu’il s’agit de rémunérer ses stars. Nombre d’entre elles préfèrent même rester à Paris, même quand elles ne jouent plus. Une tendance qui s’inverse ces derniers mois, puisque plusieurs joueurs parisiens ont été prêtés. A l’image de Julian Draxler, parti au Benfica Lisbonne. Et l’Allemand vient de faire quelques révélations sur l’utilisation de son argent.

Depuis l’arrivée de Luis Campos, le PSG a organisé plusieurs départs. Des départs « temporaires » puisque ces joueurs, en manque de temps de jeu, ont été prêtés un peu partout en Europe. Mauro Icardi, Leandro Paredes, Keylor Navas ou encore Julian Draxler tentent ainsi de se relancer à Galatasaray, la Juventus Turin, Nottingham Forest et Benfica. Avec plus ou moins de réussite… A l’image de Draxler, dont la saison est terminée.

Draxler, l’investisseur

Blessé à la cheville, Julian Draxler a récemment été opéré. Le milieu de terrain du PSG n’aura pas vraiment brillé autant qu’espéré au Portugal, championnat dans lequel il est le joueur le mieux payé avec 583 000 euros par mois (loin devant Pepe du FC Porto, le second, avec 227 000 euros par mois). Le PSG prend en charge une très grande partie du salaire de Draxler. Une rémunération que l’Allemand investit en grande partie, chaque mois. Dans une interview accordée au média allemand Wirtschaftswoche , Julian Draxler a révélé sa casquette d’entrepreneur : « J’investis 70% de mon salaire, régulièrement , explique l’Allemand. J’ai de l’immobilier, des actions et des titres. Généralement, je ne prends pas de gros risques. Il ne s’agit pas de doubler mon capital, mais de travailler contre l’inflation et peut-être en obtenir un ou deux pourcent ».

Le PSG n'en veut plus

Recruté par le PSG pour des raisons aussi bien sportives qu’économiques (à l’époque, Paris avait utilisé des critères statistiques et marketing pour se lancer sur ce dossier du mercato), Julian Draxler dit également investir dans des start-up. Mais avant de se reconvertir businessman, l’Allemand a encore une carrière de footballeur à mener. A bientôt 30 ans, il a encore quelques saisons dans les jambes. Avec le PSG ? A priori, il n’entre plus dans les plans parisiens. Un nouveau prêt est envisagé, lui dont le contrat avec Paris s’achève en juin 2024. Si le Benfica Lisbonne ne semble pas vouloir renouveler l’opération, plusieurs clubs espagnols seraient déjà venus aux renseignements. Le FC Séville était de la partie cet hiver et semble encore intéressé.