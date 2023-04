Cette lettre qui a plombé le PSG sur le mercato

Florian Barré

En quête de recrues au poste de défenseur central depuis plusieurs mercatos, le Paris Saint-Germain avait ciblé le nom d’un grand joueur l’été dernier. En effet, Antonio Rüdiger plaisait particulièrement aux dirigeants parisiens, mais l’Allemand a donné sa priorité au Real Madrid. Florentino Perez a réussi un coup qu’il préparait depuis 2016.

Après avoir gagné la Ligue des Champions en 2021, Antonio Rüdiger a voulu changer d’air et découvrir un tout nouveau championnat l’été dernier. Un temps annoncé au PSG, le défenseur a préféré rejoindre le Real Madrid. Un choix qu’il explique à Canal+ Afrique : « Vous savez quand j'ai vraiment réalisé que je pouvais aller au Real ? Quand j'ai gagné la Ligue des champions avec Chelsea, j'ai su que je pouvais y aller. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais prêt à signer à Madrid. Si vous voulez être du côté des vainqueurs, vous devez aller au Real Madrid. » a lâché l’ancien joueur de Stuttgart. Un choix qui paye pour le moment, puisque l’Allemand réalise une très bonne saison et est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions avec le club espagnol.

La raison pour laquelle Rüdiger a refusé le PSG

Dans la foulée, Antonio Rüdiger s'est livré plus précisément sur son refus de signer au PSG : « Il y a eu des rumeurs, on m'envoyait beaucoup de messages, mais je me suis dit : ce n'est pas ce que je cherche. Je n'ai rien contre le PSG, c'est un grand club, c'est un beau club, avec tout ce qu'il faut. Mais à côté, il y a le Real Madrid.... le Real Madrid ! On le voit d'abord avec la présentation. Avec tout le respect que je dois à tous les autres clubs, mais là, vous voyez la différence. Regardez la présentation de Cristiano Ronaldo ou de Benzema. La salle des trophées, l'histoire dans cette salle… »

Rüdiger : « Un jour j’y arriverai »