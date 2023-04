Le PSG boucle un transfert à 40M€, un malaise est révélé

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike a quitté le Stade de Reims pour rejoindre le PSG en prêt avec obligation d'achat sous conditions. En difficulté à Paris depuis sa signature, le crack de 20 ans ne comprend pas certaines décisions de Christophe Galtier, et en particulier celle de ne pas l'avoir aligné contre son ancien club.

Etincelant sous les couleurs du Stade de Reims la saison dernière, Hugo Ekitike a tapé dans l'oeil du PSG. En effet, le club de la capitale a bouclé le prêt avec obligation d'achat sous conditions du crack de 20 ans. Plus précisément, le PSG devra débourser environ 40M€ pour le transfert définitif d'Hugo Ekitike s'il finit parmi les deux premiers du championnat. Ce qui est presque assuré à l'heure actuelle.

Ekitike ne comprend pas les choix de Galtier

Toutefois, le séjour d'Hugo Ekitike au PSG ne se passe pas comme il l'aurait espéré. En effet, l'attaquant de 20 ans peine à emmagasiner du temps de jeu sous la houlette de Christophe Galtier cette saison. D'ailleurs, un malaise lié au Stade de Reims aurait éclaté.

Ekitike n'a pas joué une seule minute contre Reims