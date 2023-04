C’est confirmé pour Messi et le PSG, la décision est connue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À quelques semaines de la fin de son contrat avec le PSG, Lionel Messi est plus que jamais proche d’un départ, alors que les discussions entre les deux parties sont à l’arrêt concernant une prolongation. L’Argentin espérerait faire son retour au FC Barcelone, et le club culé ne cache pas son envie de rapatrier son ancienne star.

Auteur d’une nouvelle passe décisive ce vendredi contre Angers (2-1), Lionel Messi vit probablement ses derniers moments dans la capitale. Alors qu’une prolongation semblait inéluctable durant la Coupe du monde, la donne a désormais changé, et le PSG entend bien dissoudre la MNM au terme d’une nouvelle saison décevante, marquée par une élimination en Ligue des champions dès les huitièmes de finale. Avec le rôle central de Kylian Mbappé au PSG et le contrat longue durée dont dispose encore Neymar, Lionel Messi apparaît comme l’unique membre du trio offensif à pouvoir plier bagage cet été.

« Au PSG, on est convaincu que la MNM ne fonctionnera pas sur la durée »

« La vision des dirigeants change. La direction commence à se dire que le fait de le prolonger ne serait pas forcément une bonne idée », analysait récemment Stéphane Bianchi, journaliste au Parisien . « Au PSG, on est convaincu que la MNM ne fonctionnera pas sur la durée , appuie son collège Dominique Séverac dans le podcast Code Source. Ça vient valider la crainte en interne que ces trois-là ne peuvent pas jouer ensemble. Malheureusement, Messi est vieillissant. Sa carrière est derrière lui et elle est plus barcelonaise que parisienne. » Et justement, la nostalgie catalane se ferait ressentir chez Lionel Messi et son entourage.

Ça sent la fin entre le PSG et Messi