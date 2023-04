L’OM prépare un gros coup, qui faut-il choisir ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Alexis Sanchez dispose d’une option pour renouveler son bail avec l’OM si les deux parties le souhaitent, mais pour l’heure, l’attaquant n’a pas tranché. Ce dernier souhaite en effet disputer la Ligue des champions et espérerait un salaire plus avantageux pour sa deuxième année dans la cité phocéenne. Dans ces conditions, son avenir est incertain, d’autant que Pablo Longoria suit du beau monde pour renforcer l’attaque.

Les Marseillais en ont désormais l’habitude, l’été est synonyme de grands changements du côté de l’OM, et cela sera encore le cas dans les prochains mois. Alors que la formation phocéenne joue actuellement sa place pour la prochaine Ligue des Champions, Pablo Longoria est à la tâche et explore le marché pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Parmi les incertitudes, celles de l’attaque.

Alexis Sanchez a répondu présent

À la recherche de son grantatakan depuis le début de l’ère McCourt, l’OM a enfin trouvé son bonheur avec Alexis Sanchez. Malgré les doutes à son arrivée, après avoir résilié son bail avec l’Inter, le Chilien a fait taire les sceptiques en inscrivant 16 réalisations avant le choc face à l’OL ce dimanche. À 34 ans, l’ancien attaquant du FC Barcelone prouve par ses qualités et son leadership qu’il est indispensable à l’équipe d’Igor Tudor, mais son contrat arrive à son terme, et l’incertitude est totale.

Entre exigences sportives et financières, son avenir reste incertain

Après l’élimination en Coupe de France contre Annecy, Alexis Sanchez n’avait pas hésité à mettre la pression sur l’OM, lui qui reste ambitieux pour sa fin de carrière. « J'ai très envie de rester ici. Après, je suis aussi ici pour gagner des titres, je l'ai dit dès le jour de mon arrivée, cela ne m'intéresse pas d'être deuxième, troisième ou quatrième, de se qualifier pour la Ligue des champions , confiait l’attaquant disposant d’une option pour rester une année supplémentaire. On verra en fonction des résultats qu'on obtiendra. Moi, je veux être champion, je veux gagner des titres. » En plus de ses ambitions sportives, Alexis Sanchez entend profiter de sa saison convaincante pour s’y retrouver sur le plan financier, et espérer ainsi des conditions salariales plus avantageuses. « Il y a du temps et nous analyserons les choses avec calme », a temporisé ces dernières heures son agent Fernando Felicevich.

Balogun, Openda… L’OM vise du lourd