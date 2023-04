Mercato : Coup de tonnerre pour la star de l’OM ?

Thibault Morlain

La fin de saison approche et pour le moment, l’avenir d’Alexis Sanchez à l’OM est toujours une inconnue. Le Chilien est en fin de contrat, mais dispose d’une année supplémentaire en option. Celle-ci sera-t-elle levée ? Du côté de l’Italie, les informations données ont de quoi inquiéter l’OM pour le futur de Sanchez. Explications.

Auteur d’une belle saison à l’OM, Alexis Sanchez fait du bien au club phocéen depuis son arrivée. Mais voilà, après un an, cela pourrait se terminer. En effet, le Chilien est en fin de contrat et rien ne dit pour le moment que son année supplémentaire en option sera acté. D’ailleurs, Alexis Sanchez pourrait bien chercher à quitter l’OM dans les mois à venir.

Un avenir loin de l’OM pour Alexis Sanchez ?

Et c’est calciomercato.it qui ne donne pas de très bonnes nouvelles pour l’avenir d’Alexis Sanchez. En effet, le média italien assure que l’attaquant de l’OM étudierait actuellement la possibilité de quitter le club phocéen cet été. Se dirige-t-on alors vers un divorce entre Sanchez et l’OM ?

« Il reste des semaines et des matchs importants avant de prendre une décision »