Le PSG veut se servir en équipe de France, une menace révélée

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts pour le prochain mercato estival, le PSG souhaiterait recruter des jeunes talents français. Dans cette optique, le club de la capitale aurait un œil sur Khéphren Thuram, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OGC Nice. Cependant, d’autres formations s’intéresseraient également au milieu de terrain de 22 ans, et notamment Liverpool.

Comme indiqué par Le 10 Sport , le PSG a fait du secteur offensif sa priorité lors du prochain mercato estival. Mais le club de la capitale pourrait également se renforcer au milieu de terrain et dans cette optique, Khéphren Thuram serait dans les petits papiers de Luis Campos. Convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps lors de la dernière trêve internationale, le milieu de 22 ans est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OGC Nice.

« Le PSG serait très intéressé par son recrutement »

« Concernant les milieux de terrain dont je sais que le PSG aime beaucoup, Khephren Thuram est certainement dans le haut du panier. Le PSG serait très intéressé par son recrutement, même si les relations entre les deux clubs ne sont pas évidentes en raison de la présence de Christophe Galtier », a déclaré le journaliste Jonathan Johnson, dans sa chronique pour CaughtOffside .

K.Thuram dans le viseur de Liverpool