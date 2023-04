Mercato : Le PSG tente un pari, un club de Ligue 1 s’en mêle

Thomas Bourseau

En fin de saison, Christophe Galtier pourrait être limogé par le PSG si le club parisien lui dénichait un successeur. Marcelo Gallardo serait une option prise en considération, mais pas seulement à Paris. Explications.

Les entraîneurs se suivent au PSG et les résultats se ressemblent. C’est surtout le cas pour Christophe Galtier et son prédécesseur Mauricio Pochettino. Les deux coachs ont échoué en 1/8ème de finale de Ligue des champions et au même stade de la compétition en Coupe de France.

Galtier potentiellement remplacé par Gallardo, le PSG y pense

Mauricio Pochettino en a payé le prix fort en étant limogé en fin de saison dernière. Galtier pourrait y survivre comme le10sport.com vous l’a une nouvelle fois annoncé le jeudi 20 avril. Sauf cataclysme, Christophe Galtier sera le coach du PSG la saison prochaine. Pour autant, le Paris Saint-Germain scruterait tout de même le marché des entraîneurs et penserait d’après L’Équipe notamment à Marcelo Gallardo, qui n’a jamais entraîné en Europe, et qui est sans club depuis son départ de River Plate en octobre dernier.

Une concurrence à l’étranger… et à Nice pour Gallardo ?