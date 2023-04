Neymar s’occupe d’un transfert au PSG, il raconte

Thibault Morlain

Aujourd’hui au PSV Eindhoven, Xavi Simons avait posé ses valises au PSG en 2019. Le Néerlandais venait alors de quitter le FC Barcelone, mais il ne débarquait pas vraiment en terre inconnu. En effet, à Paris, Xavi Simons a notamment retrouvé Neymar, qui l’a d’ailleurs pris sous son aile à son arrivée.

Très médiatisé à La Masia, Xavi Simons avait fini par quitter le centre de formation du FC Barcelone pour continuer de se développer au PSG. Un nouveau chapitre débuté en 2019 et en débarquant à Paris, le Néerlandais a retrouvé Neymar, qu’il avait côtoyé en Catalogne. Une connaissance qui a été précieuse pour Xavi Simons.

« Je connaissais déjà Neymar de Barcelone »

A l’occasion d’un entretien accordé à De Telegraaf , Xavi Simons est revenu sur son arrivée au PSG en 2019. Le Néerlandais en a alors dit plus sur l’aide de Neymar, expliquant : « Je connaissais déjà Neymar de Barcelone. Il s’est un peu occupé de moi quand j’ai rejoint le PSG quand j’avais 17 ans ».

« On est toujours en contact »