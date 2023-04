Neymar : Il déclare sa flamme, le PSG en alerte ?

Thomas Bourseau

Jusqu’à présent, Neymar gardait la même ligne de conduite : rester au PSG. Néanmoins, au cours d’un voyage à Santos, le Brésilien a affirmé qu’il reviendrait bientôt dans son club de cœur. De quoi relancer son mercato ?

C’est à Santos que Neymar est né, s’est révélé et a grandi aux yeux du monde au tout début des années 2010 avant de signer en faveur du FC Barcelone en 2013. Dès son adolescence, le Brésilien aurait pu quitter son pays pour le Real Madrid après y avoir effectué des tests, néanmoins, il est resté à Santos où il a directement été qualifié de successeur de Pelé pour le football brésilien.

«Un jour, je reviendrai, je reviendrai bientôt»

Depuis 2013, Neymar évolue en Europe. En 2017, le Brésilien quitte le Barça pour rejoindre le PSG où il est à présent contractuellement lié jusqu’en juin 2027. Pour autant, la star parisienne a profité d’un déplacement à Santos pour affirmer ces dernières heures qu’il comptait revenir là où tout a commencé. « Un jour, je reviendrai, je reviendrai bientôt ».

«C'est formidable de revenir chez moi»