Messi et Neymar au PSG, une grosse opération capote

Depuis 2021, le PSG peut se vanter d'avoir l'un des trios offensifs les plus effrayants avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Posséder de tels joueurs dans un effectif est forcément une chance, mais voilà que cela aurait aussi ses inconvénients. En effet, à cause du Brésilien et de l'Argentin, le PSG aurait raté un transfert au mercato.

Après avoir fait la paire au FC Barcelone, Neymar et Lionel Messi ont été réunis au PSG suite à l'arrivée de l'Argentin en 2021. Les stars s'accumulent, mais ce n'est pas tout le temps pour le meilleur. En effet, difficile de sortir des joueurs comme Neymar et Messi dans un match. De quoi donc boucher le chemin de certains et refroidir certaines pistes.

Un Français dit non au PSG

L'été dernier, le PSG a tenté de se séparer de Neymar. En vain. Faute de clubs intéressés, le Brésilien est donc resté à Paris, mais cela aurait eu des répercussions sur le mercato. En effet, Goal révèle qu'un joueur français aurait refusé de rejoindre le PSG compte tenu des présences de Messi et Neymar.

Un environnement néfaste ?

Certains réfléchissent donc à deux fois avant de venir au PSG. Et d'autres points joueraient en défaveur du club de la capitale au moment de convaincre un joueur. Cela vaudrait notamment pour l'extra-sportif à Paris où on peut vite se perdre au milieu des soirées et d'autres distractions.