PSG : Neymar déclare sa flamme à un autre club

Blessé à la cheville contre le LOSC en février dernier, Neymar a dû se faire opérer. De retour au Brésil pour sa rééducation, l’attaquant du PSG en a profité pour retrouver Santos, son ancien club, à qui il a déclaré sa flamme. Neymar a même promis qu’il reviendrait un jour.

Une fois de plus, Neymar n’aura pas pu jouer les deux manches du huitième de finale de Ligue des Champions. Après sa prestation poussive à l’aller contre le Bayern Munich, l’attaquant du PSG s’est de nouveau blessé à la cheville contre le LOSC, un pépin physique de plus qui l’a contraint à se faire opérer. Depuis, le PSG a simplement assuré le minimum en championnat mais sans jamais rassurer.

Neymar veut revenir à Santos

Neymar, lui, profite de cette blessure pour revenir au Brésil. La star du PSG se soigne dans son pays natal et espère revenir en forme pour la saison prochaine, laissant ses vieux démons derrière lui. Dans cette période de rééducation, Neymar en a profité pour retourner à Santos, son ancien club. L’international brésilien, qui a assisté à un match amical, a même glissé une annonce de taille sur son avenir. « Un jour, je reviendrai, je reviendrai bientôt », a lâché Neymar dans des propos relayés par RMC Sport.

«Je suis très heureux et content d'être ici»