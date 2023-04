Transfert annoncé pour la star de l’OM, il vend la mèche

La rédaction

Lié à l'OM jusqu'à la fin de la saison, Alexis Sanchez a posé ses conditions pour rester à Marseille. L'international chilien souhaiterait obtenir une revalorisation salariale, mais espérerait aussi une qualification pour la Ligue des champions, ce qui est loin d'être fait. Mais certains journalistes commencent à évoquer son départ prochain et son mal-être en Ligue 1.

Interrogé en conférence de presse sur son avenir il y a quelques jours, Alexis Sanchez avait évoqué sans langue de bois son avenir à l'OM. « J’ai un contrat d’un an à Marseille, j’aimerais le prolonger, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si ça devait se faire ? Oui. Je suis heureux et content avec eux, j’aime les supporters et ils s’occupent de moi » avait-il déclaré. Selon L'Equipe, l'international chilien espérerait une qualification pour la prochaine Ligue des champions, mais aussi une augmentation de son salaire pour rester.

Le transfert d'Alexis Sanchez annoncé

Une chose est sûre, l'OM ne se mettra pas dans le rouge pour le conserver. La situation d'Alexis Sanchez est donc incertaine et certains journalistes commencent à évoquer son transfert. « Il y a de fortes chances qu'Alexis Sanchez revienne à River » a déclaré Andrés Vazquez, journaliste pour la Nacion. De son côté, Florent Germain a lâché un nouvel indice sur l'international chilien.

« Il s’épanouit moins »