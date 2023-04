Mourinho - PSG : C'est déjà validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Christophe Galtier semble s'inscrire en pointillés du côté du PSG, José Mourinho serait une piste crédible pour lui succéder. L'arrivée du Special One ne ferait toutefois pas l'unanimité au Qatar. Et pourtant, le journaliste Swann Borsellino paraît convaincu que le Portugais pourrait être l'homme de la situation pour le PSG.

Seulement une saison après sa nomination, Christophe Galtier pourrait être démis de ses fonctions d'entraîneur du PSG. Et pour cause, la saison du club parisien ne répond pas aux attentes, et le nom de José Mourinho circule ces dernières heures. Un profil qui plaît au journaliste Swann Borsellino.

«Le mariage est parfait»

« Là où le mariage est parfait, c'est que c'est un entraîneur qui fait parler, dans un club qui veut faire parler. Ca fait vendre d'avoir Mourinho en coach. En revanche, si vous me parlez de jeu et que vous me demandez si ça me fera plaisir de regarder le PSG de Mourinho par rapport à tout ce que montre José Mourinho ces dernières années, la réponse est non », explique-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant d'en rajouter une couche.

«Il sait gagner»