Messi va recevoir une offre surprenante

Cet été, le FC Barcelone cherchera à trouver une solution pour boucler le retour de Lionel Messi. Mais une chose est sûre, le numéro 30 du PSG devra faire un effort important sur son salaire. D'après les informations venues d'Espagne, le Champion du monde pourrait même voir son salaire être divisé par quatre par rapport à sa dernière au Barça.

Quel avenir pour Lionel Messi ? C'est la question qui risque d'animer les prochaines semaines sur le mercato. Et pour cause, son contrat au PSG s'achève en juin prochain, et un départ semble désormais être la tendance. Dans cette optique, le FC Barcelone tâte le terrain pour rapatrier le Champion du monde, mais il faudra trouver une solution sur le plan économique.

Messi : Coup de théâtre pour son mercato, le PSG jubile https://t.co/h5BnSWSHH1 pic.twitter.com/ROGVDnDUOf — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

Une offre au rabais pour Messi ?

Ainsi, si Lionel Messi souhaite retourner en Catalogne, il devra faire un gros effort sur son salaire. Selon les informations de SPORT , le Barça devrait lui offrir le quart du salaire qu'il touchait la saison avant son départ. La proposition serait donc axée sur un contrat de deux ans avec un salaire annuel estimé à 25M€ bruts, soit environ 13M€ nets. C'est plus ou moins ce que touche Robert Lewandowski qui possède le plus gros salaire du vestiaire.

Le Barça doit trouver des solutions

Mais encore faut-il que le FC Barcelone parvienne à alléger sa masse salariale. Cela passera par des ventes ou la baisse de certains salaires dans le vestiaire. Le Barça sait donc ce qui l'attend pour rapatrier Lionel Messi.