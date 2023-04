OM : Il annonce le premier départ de l'été

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison encourageant, Nuno Tavares déçoit depuis le début de la saison, au point de ne plus être un titulaire indiscutable à l'OM. Contre Troyes, il a démarré sur le banc, Igor Tudor préférant aligné Jonathan Clauss à gauche et Issa Kaboré à droite. Et cela devrait se poursuivre, ce qui ne laisse plus trop de doute concernant l'avenir du Portugais, prêté par Arsenal, sans option d'achat.

Auteur d'une première partie de saison encourageante, Nuno Tavares déçoit ces dernières semaines au point d'avoir été relégué sur le banc contre Troyes. Par conséquent, son départ de l'OM à l'issue de son prêt, sans option d'achat se confirme. Jean-Charles de Bono reconnaît que Nuno Tavares devra se reprendre rapidement.

Nuno Tavares déçoit à l'OM

« Cela peut s’installer jusqu’à la fin de la saison. Dans un match important comme celui de Lyon dimanche prochain, on peut se dire qu’un joueur comme Tavares est capable de surprendre tout le monde. Il est imprévisible dans son jeu. Il a été touché parce qu’il a été remplaçant contre Troyes. C’est peut-être une source de motivation pour lui. Son entraîneur a peut-être voulu le piquer en lui montrant qu’il pouvait être remplaçant. Il va falloir qu’il travaille toute la semaine et qu’il soit bien concentré », assure-t-il pour Football Club de Marseille .

«Il a été touché»