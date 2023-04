«C'est comme en prison» : La proposition qui va faire halluciner le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouvel entraîneur, le PSG a plusieurs options pour remplacer Christophe Galtier. Mais pour Christophe Dugarry, le club de la capitale a besoin d'un grand nom comme José Mourinho pour relancer les Parisiens. Et le champion du monde 1998 utilise une métaphore surprenante pour appuyer sa démonstration.

Arrivé l'été dernier sur le banc du PSG, Christophe Galtier pourrait être limogé en fin de saison compte tenu des résultats décevants, notamment en Ligue des champions, et du jeu proposé. Pour le remplacer, José Mourinho serait apprécié par Luis Campos. Une piste validée par Christophe Dugarry.

EXCLU - Mercato : Moussa Diaby n’est pas dans les plans du PSG https://t.co/MOG0VrkPkb pic.twitter.com/gOIq4RXXzZ — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

«C'est un peu comme l'image du mec qui arrive en prison»

« Ce vestiaire, il faut se poser la question, peut-être que là ils auraient enfin compris. C'est un peu comme l'image du mec qui arrive en prison. Quand tu arrives en prison, les mecs ont envie de te mettre à l'amende et toi tu vas prendre les deux plus grands et tu les frappes, a ensuite comparé l'ex-attaquant de l'équipe de France. Là tu gagnes le respect du vestiaire et avec Mourinho c'est ce qu'il va se passer », explique le Champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant de poursuivre.

«Mourinho n'aura peur de personne»