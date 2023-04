Il réclame une révolution au PSG, Neymar impliqué

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Leader du championnat, le PSG est bien parti pour conserver sa couronne de champion de France. Néanmoins, Christophe Galtier reste en danger et José Mourinho pourrait bien lui succéder. Christophe Dugarry valide cette piste, il est même convaincu que le Portugais pourrait imposer sa loi aux stars, dont Neymar.

Éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, le PSG va devoir se consoler avec le championnat. Après ses deux victoires de suite contre Nice et Lens, Paris a pris une grosse option sur le titre. Pas de quoi améliorer la situation de Christophe Galtier pour autant…

Mourinho au PSG, Dugarry valide

L’entraineur du PSG est toujours en danger, Luis Campos a même déjà des pistes en tête pour prendre sa succession. José Mourinho est l’une des idées du conseiller sportif portugais, bien qu’il n’ait pas encore été contacté. Christophe Dugarry, lui, est convaincu que le caractère de Mourinho ferait du bien au vestiaire de stars du PSG. Notamment avec Neymar.

«Neymar tu vas aller un mois sur le banc de touche»