Un proche de Zidane réclame une «dinguerie», le PSG va halluciner

Alors que l'avenir de Christophe Galtier reste toujours très incertain, le PSG pourrait se mettre en quête d'un nouvel entraîneur dans les prochaines semaines. Dans cette optique, plusieurs noms circulent, et Zinedine Zidane serait toujours le grand rêve du Qatar. Mais selon Christophe Dugarry, l'ancien numéro 10 des Bleus a peu de chance de rejoindre la capitale.

Auteur d'une saison compliquée, Christophe Galtier pourrait bien être amené à quitter le PSG dans les prochaines semaines, bien que le onzième titre de champion de France soit désormais quasiment acté. Par conséquent, le club de la capitale pourrait se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Et bien évidemment, Zinedine Zidane, toujours libre sur le marché, reste le grand rêve du côté de Doha. Mais Christophe Dugarry, qui connaît très bien l'ancien numéro 10 des Bleus n'y croit pas du tout.

«Ce n'est jamais impossible, mais je n'y crois pas»

« Je ne suis pas dans la tête de Zizou. Ce n'est jamais impossible, mais je n'y crois pas. Aujourd'hui le PSG c'est un bourbier incommensurable. Comme je le disais il faut faire une dinguerie. Et une dinguerie ce n'est pas avec Zizou. Zizou c'est un garçon pragmatique, avec les idées claires, simples, et c'est quelqu'un de posé », assure l'ancien joueur de l'OM au micro de Rothen s'enflamme sur RMC .

Mourinho, priorité de Campos ?