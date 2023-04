PSG : La réponse de Mourinho est tombée

Amadou Diawara

Pour remplacer Christophe Galtier, qui devrait être évincé à l'intersaison, le PSG aimerait s'offrir les services de José Mourinho. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Rome, le Special One serait emballé par l'idée de migrer en France, et ce, pour remporter la Ligue 1 et offrir sa première Ligue des Champions au club parisien.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Christophe Galtier devrait faire ses valises prématurément. D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo , la direction parisienne aurait décidé de se débarrasser de son entraineur à l'issue de cette saison.

Mourinho veut remporter la Ligue 1 avec le PSG

Pour combler le vide laissé par Christophe Galtier, le PSG aimerait voir José Mourinho prendre place sur son banc la saison prochaine. En effet, les hautes sphères parisiennes discuteraient de la possibilité de recruter l'actuel technicien de l'AS Rome, qui est sous contrat jusqu'en 2024, en interne. Mais quelle est la position du Special One ?

Mourinho rêve d'offrir la première C1 au PSG