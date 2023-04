PSG : Pour Galtier, c’est terminé

Arnaud De Kanel

Christophe Galtier est dans la tourmente. Déjà sur la sellette à cause de bilan sportif assez désastreux du PSG, l'ancien entraineur de l'OGC Nice se retrouve accusé de racisme par son ancien directeur sportif. Cela ne renforce en rien sa position à Paris et l'hypothèse d'un départ en fin de saison grandit.

L'avenir de Christophe Galtier au PSG s'obscurcit de jour en jour. Pas aidé par son bilan famélique sportivement, Galette fait l'objet de lourdes accusations de racisme et plonge, malgré lui, le club de la capitale dans une nouvelle affaire. De quoi sceller définitivement son sort ?

Mercato : Et si Mbappé ne quittait jamais le PSG ? https://t.co/4nPEWjxti1 pic.twitter.com/tgO0QuaJZw — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Galtier contre-attaque, le PSG se relance

Muet pendant les jours qui ont suivi la divulgation du mail écrit par Julien Fournier qui l'accable, Christophe Galtier a entamé sa défense vendredi dernier en conférence de presse à la veille du choc face au RC Lens. L'entraineur avait reçu le soutien du PSG avant sa prise de parole et il a ensuite pris le soin de contester les accusations dont il fait l'objet, se disant « profondément choqué » par celles-ci. Pas la meilleure manière pour préparer un choc décisif face à son dauphin au classement. Pourtant, le PSG a su faire abstraction de ce climat pesant pour vaincre des Lensois très vite plombés par l'expulsion de Salis Abdul Samed. L'essentiel a été assuré par Kylian Mbappé et ses coéquipiers qui ont sans doute offert un sursis à leur entraineur. Mais jusqu'à quand l'aventure PSG va durer pour Galtier ?

Vers un départ de Galtier en fin de saison ?