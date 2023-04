Une vieille connaissance pour sa révolution ? Le PSG est fixé

Thomas Bourseau

Christophe Galtier ne devrait pas faire long feu sur le banc de touche du PSG et le quitter avant le début de la saison prochaine. À Paris, on songerait notamment à un ancien de la maison en la personne de Mikel Arteta. Une réponse est déjà tombée.

Les jours passent et le dénouement du feuilleton Christophe Galtier semble parfaitement de dessiner. L’Équipe annonce en effet ces dernières heures que l’entraîneur du PSG sera au plus tard remercié cet été. Et de son côté, Galtier ne se ferait plus aucune illusion concernant son avenir. Son entourage a fait savoir au Parisien qu’il était déterminé bien finir la saison avec un titre avant de quitter le PSG.

Thiago Motta ou Mikel Arteta, le PSG pense aussi à des anciens

Pour relancer le projet sportif parisien, le PSG penserait notamment à des anciens de la maison, comme cela a déjà été fait avec Mauricio Pochettino. Les profils de Thiago Motta et de Mikel Arteta seraient appréciés. Pour ce qui est d’Arteta, l’entraîneur d’Arsenal impressionnerait le PSG à en croire The Sun qui fait de lui une réelle option pour le poste d’entraîneur du club de la capitale. D’autant plus que les négociations pour la prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2025 seraient au point mort pour le moment avec les Gunners .

Un joueur du PSG au cœur d’un énorme clash, il se fait tacler https://t.co/aQviFSkVwa pic.twitter.com/YECptbgpWq — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

«Je ne peux pas contrôler les choses qui sont écrites sur moi»