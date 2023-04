Galtier n’était qu’un plan B, il lâche une bombe

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs jours, Christophe Galtier fait les gros titres. L'entraineur du PSG se retrouve accusé de racisme par Julien Fournier, son ancien directeur sportif à l'OGC Nice. En pleine affaire, ce dernier a d'ailleurs révélé que le technicien marseillais n'était pas son premier choix.

Christophe Galtier nage en eaux troubles. Arrivé l'été dernier au PSG, le technicien français est dans la tourmente depuis qu'un mail écrit et envoyé par Julien Fournier à la direction d'INEOS, propriétaire de l'OGC Nice, l'accuse ouvertement de racisme. Galtier a maintenu sa position vendredi en conférence de presse, assurant qu'il niait en bloc les accusations dont il fait l'objet et se disant « profondément choqué» par celles-ci. De son côté, Julien Fournier a livré une interview à 90 Football où il est revenu sur l'arrivée du Marseillais à Nice à l'été 2021. Il a avoué que Galtier n'était pas sa priorité à ce moment là et qu'il visait un autre entraineur de renom.

Galtier - PSG : Une annonce va tomber au Qatar https://t.co/QUw3DeFqAa pic.twitter.com/lx0iWEPPra — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Fournier voulait ten Hag à Nice

« Mon premier choix avant Christophe Galtier, c’était Erik ten Hag. On s’est rencontrés quatre fois. Quand je dis rencontré, c’est pas boire un café 'comment ça va' etc. Ça, c’était la première fois. Après, ce sont des séances de travail », a déclaré l'ancien directeur sportif du GYM. Il détaille également son approche lorsqu'il rencontre un entraineur qu'il convoite.

«Ce n’est pas juste des coups de téléphone»