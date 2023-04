Messi, Keylor Navas… Toutes les infos mercato du 17 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Barcelone confirme son intérêt pour Messi

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi continue d'affoler le FC Barcelone qui semble plus que jamais envisager son retour libre cet été. Et le président Joan Laporta a d'ailleurs confirmé la tendance. Interrogé par des supporters sur le retour de la Pulga au Camp Nou, le président catalan a lâché un « oui », comme on peut le voir dans une vidéo publiée par la Cadena Ser et qui a fait le buzz ces dernières heures.



Keylor Navas n’exclut pas un retour au PSG

Interrogé au micro de Canal + , Keylor Navas a évoqué la possibilité d'un retour au PSG cet été, lui qui est actuellement prêté sans option d'achat à Nottingham Forrest : « J’ai encore un an de contrat avec Paris. Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG. Quand j’y étais, on a eu l’opportunité. On a été en finale alors que le club ne l’a jamais atteinte. Cela me motive car je peux avoir de nouveaux défis », a lâché le gardien costaricien.



Le PSG a pris sa décision pour Galtier

Selon les révélations de L'EQUIPE , les deux victoires consécutives du PSG en Ligue 1 vont permettre à Christophe Galtier de terminer la saison sur le banc du club de la capitale. En revanche, son avenir à moyen terme parait déjà compromis, et il devrait être limogé cet été.



EXCLU : Le PSG fonce sur Rafael Leao

En quête d'un gros renfort offensif pour cet été, le PSG envisage très sérieusement selon nos informations de passer à l'action pour Rafael Leao, l'attaquant portugais du Milan AC. Un profil que Luis Campos connait d'ailleurs très bien puisqu'il l'avait recruté par le passé au LOSC, et reste à savoir quelle sera la marge de manoeuvre du PSG sur le plan financier pour le mercato.



PSG : Les recrues du dernier mercato déjà menacées ?

Selon les révélations de L'EQUIPE , hormis Nordi Mukiele et dans une moindre mesure Vitinha, toutes les recrues attirées au PSG lors du dernier mercato estival ne sont pas forcément assurées de rester la saison prochaine. Une tendance qui concerne donc Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches et Hugo Ekitike.



