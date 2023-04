Mercato : Un gigantesque coup de balai se prépare au PSG

Arnaud De Kanel

Sous l'impulsion d'une nouvelle direction sportive fraichement nommée et incarnée par Luis Campos, le PSG signait six recrues. Mais alors que la saison touche à sa fin, ce recrutement a donné lieu à un échec cuisant. Les néo-parisiens ont déçu et leur avenir dans la capitale semble s'écrire en pointillés.

Le PSG vit une saison compliquée, la plus catastrophique depuis que le Qatar a pris possession du club en 2011. Ce fiasco s'explique en partie par un manque criant de qualité dans l'effectif parisien. L'arrivée de Luis Campos, réputé pour être un maitre du mercato, n'a rien changé et ses deux fenêtres de transferts ont été un échec sur toute la ligne. Incapable de signer en hiver et très peu inspiré l'été dernier, le Portugais doit se rattraper et surtout corriger ses erreurs. Bonne nouvelle pour le PSG, compte le faire dès cet été.

Des recrues sur le départ

Le mercato estival sera agité pour le PSG. Selon les informations de L'Equipe , Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches et Hugo Ekitike sont menacés pour leur avenir. Déçue par leurs performances, la direction parisienne pourrait s'en séparer durant le mercato. Les prochaines semaines seront décisives pour eux s'ils veulent faire pencher la balance. Enfin, deux recrues estivales devraient échapper à ce vaste coup de balai.

Vitinha et Mukiele s'en sortent bien