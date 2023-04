PSG : Nouvelle bombe lâchée sur Messi, l'Espagne s'enflamme

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi est dans le viseur du FC Barcelone, qui est déterminé à boucler son retour librement et gratuitement cet été. Interrogé sur le rapatriement de la Pulga au Camp Nou, Joan Laporta a lâché une réponse qui va enflammer la Catalogne.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas réussi à s'entendre avec Joan Laporta pour prolonger. Contraint de se trouver un nouveau club, le vétéran argentin de 35 ans s'est envolé vers Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Et deux ans plus tard, Leo Messi pourrait faire le chemin inverse dans les mêmes conditions.

‼️ ¿Y Negreira?-Ahora, ahora verás.🇦🇷 Messi, ¿al Barça?-Sí.💭 ¿Tranquilo para mañana?-Y tanto.👔 Las palabras del presidente del @FCBarcelona, @JoanLaportaFCB, antes de la rueda de prensa por el 'Caso Negreira' destapado por @la_ser pic.twitter.com/XllzzdqGV9 — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 16, 2023

Le Barça veut rapatrier Leo Messi

Alors que Lionel Messi est dans la dernière année de son contrat, la direction du PSG a lancé les pourparlers pour qu'il rempile. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions étaient en bonne voie à la mi-février. Toutefois, la donne aurait totalement changé aujourd'hui. Leo Messi se rapprochant désormais d'un départ. Ce qui n'a pas échappé au FC Barcelone de Joan Laporta.

Laporta répond «oui» pour le retour de Messi