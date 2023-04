PSG : Un projet fou se met en place pour Messi, la vérité éclate

Thomas Bourseau

Sergio Busquets souhaiterait des retrouvailles avec Lionel Messi, eux qui ont fait les beaux jours du FC Barcelone. Sur le départ du PSG, Messi pourrait finalement ne pas dicter l’avenir du joueur du Barça dans l’immédiat. Explications.

Lionel Messi est au centre de pas mal d’attentions du côté du PSG. En effet, le contrat du septuple Ballon d’or arrivera à expiration le 30 juin prochain et le Paris Saint-Germain ne semble plus être proche de lui arracher une signature pour une éventuelle prolongation de contrat. D’après The Athletic , le clan Messi aurait à coeur de prendre en considération chacune des options pour son avenir.

Messi est attendu par Busquets

D’après ARA , Sergio Busquets qui pourrait lui aussi devenir agent libre cet été, attendrait la décision finale de Lionel Messi avant de faire son choix pour son avenir. Le journaliste Sique Rodriguez a révélé à la Cadena SER que Busquets serait prêt à suivre Lionel Messi à l’Inter Miami ou à l’attendre au Barça .

Après avoir menacé Mbappé, il lâche un secret à Messi https://t.co/698sYoiK3R pic.twitter.com/MrBjKDsxjP — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Messi et Busquets, un rendez-vous repoussé ?

Des discussions auraient déjà eu lieu entre Lionel Messi et Sergio Busquets pour des retrouvailles. Cependant, Sique Rodriguez affirme que ce ne serait pas spécialement pour l’année prochaine, mais pour l’avenir. Le ton est donné.