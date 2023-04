La recrue rêvée du PSG est dévoilée, le Qatar est fixé

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos rêve de Bernardo Silva comme le10sport.com vous l’a révélé. Néanmoins, Pep Guardiola qui n’est autre que son entraîneur à Manchester City, ne compte pas rester les bras croisés.

Bernardo Silva est l’un des joueurs incontournables de Pep Guardiola qui l’aligne souvent dans son onze de départ. Et bien que son contrat court jusqu’en juin 2025, Silva a déjà ouvertement fait part en interview ces derniers mois d’un éventuel challenge ailleurs qu’à Manchester City. De quoi faire les affaires du PSG et plus spécialement de Luis Campos. Le conseiller football du Paris Saint-Germain rêve tout bonnement de mettre la main sur Silva pour le PSG comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 3 août 2022.

Le PSG a dégainé pour Bernardo Silva

D’ailleurs, toujours selon les informations du 10sport.com, le PSG a dégainé une offre de 80M€ à Manchester City l’été dernier pour le transfert de Bernardo Silva, en vain, puisque les Skyblues ont repoussé ladite offre. Et maintenant ? Le PSG n’aurait pas fermé ce dossier et d’après The Sun, Kylian Mbappé validerait même cette piste. Pour autant, Pep Guardiola ne compte pas témoigner du départ de Bernardo Silva en restant les bras croisés.

PSG : Mbappe explose tout, voilà la preuve https://t.co/H8QNyuZW9z pic.twitter.com/xAXJ4sAl4E — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

«On aimerait avoir Bernardo pour toujours»