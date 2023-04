«T’es qu’une mer**», il recale l’ASSE et ça explose

Thibault Morlain

Passé par Rennes, Nancy ou encore l’AS Monaco, Sébastien Puygrenier connait très bien la Ligue 1. Durant sa carrière, le désormais retraité aurait également pu porter le maillot de l’ASSE. Le transfert ne s’est finalement pas fait et visiblement, cela aurait fait dégoupiller la direction stéphanoise. Puygrenier a ainsi raconté la colère de Bernard Caïazzo.

En 2008, Sébastien Puygrenier fait le choix de quitter Nancy et la France pour s’envoler vers la Russie. Le défenseur central s’engage alors avec le Zénith Saint-Pétersbourg, où il ne sera d'ailleurs resté qu'une saison, mais ça aurait pu se passer différemment. En effet, dans un entretien accordé à L’Equipe , Puygrenier a expliqué qu’il aurait pu rejoindre l’ASSE…

« J’essaie de gratter un peu »

« Avant de signer au Zénith, je veux aller à Saint-Étienne. Mais j'essaie de gratter un peu et le président Bernard Caïazzo me répond : « C'est ce qu'on a dit, pas un euro en plus. On t'attend lundi pour la visite médicale » », confie Sébastien Puygrenier.

« T'es qu'une merde, tu nous avais donné ta parole ! »