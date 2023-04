Révolution à l’ASSE, il dit tout

Arnaud De Kanel

Après une première partie de saison chaotique, l'ASSE s'est remise en ordre de marche et est pratiquement assurée du maintien en Ligue 2. Le pire devrait être évité de justesse grâce au changement de sytème opéré par Laurent Batlles. Le coach des Verts a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à tout changer.

L'ASSE va beaucoup mieux ces dernières semaines. Le club du Forez est sur une série de 9 matchs sans défaite. Cette dynamique a propulsé Les Verts à la 11ème place du classement, assurant quasiment le maintien. La bonne passe que traverse l'ASSE est en partie le résultat de la réflexion de Laurent Batlles. Conscient que son équipe n'y arrivait pas, il a totalement changé sa tactique et cela porte ses fruits. Dans un entretien accordé au site En Vert et Contre Tous , l'entraineur stéphanois est revenu sur les coulisses de cette révolution.

Le recrutement a bien aidé Batlles

« Ce qui a motivé ce changement tactique ? C'est surtout la connaissance des joueurs et la façon dans laquelle on avait recruté et comment on voulait mettre quelque chose en place. Il est vrai que le fait d'avoir recruté certains joueurs à certains postes, nous permet aujourd'hui de pouvoir jouer dans ce système-là », a expliqué Laurent Batlles, avant de poursuivre.

«Je voulais vraiment mettre quelque chose en place»