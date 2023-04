«J’espère revenir», un crack interpelle l'ASSE

Arnaud De Kanel

Vendu pour 15M€ l'été dernier et parti dans le chaos total, Lucas Gourna-Douath n'avait pas quitté l'ASSE dans le contexte le plus évident possible. Pris d'amour avec le club du Forez, il continue de suivre les performances de ses anciens coéquipiers et compte bien revenir au Chaudron avant la fin de la saison.

Il y a des histoires qui se terminent moins bien que d'autres, celle de Lucas Gourna-Douath avec l'ASSE en est la parfaite illustration. C'est en partie grâce à son transfert vers Salzbourg pour 15M€ que Les Verts n'ont pas déposé le bilan. Le natif de Villeneuve-Saint-Georges en région parisienne regrette les coulisses de son départ et de ne pas avoir dit adieu une dernière fois au peuple stéphanois. L'ambiance lui manque et il va tout faire pour revenir dans les prochains mois.

«Je suis supporter de Saint-Etienne !»

Lucas Gourna-Douath continue de suivre l'ASSE depuis Salzbourg. « Saint-Etienne doit retrouver sa place dans l'élite. J'essaie de leur donner ma force de loin. Du coup, dès que j'en ai l'occasion, je regarde les matchs sur ma TV ou l'Ipad car c'est important de suivre son club. Car je suis supporter de Saint-Etienne ! », a confié le joueur passé par l'US Torcy dans un entretien accordé à Peuple Vert . Il possède même deux chouchous dans un effectif bien différent de celui de la saison passée. « Il y a Benjamin Bouchouari et Victor Lobry que je ne connaissais pas, ce sont deux très bons joueurs. Je suis très surpris du niveau affiché et ce sont mes deux coups de cœur de Saint-Etienne cette année », a-t-il ajouté. Mais ce sont surtout les supporters qui lui manquent et c'est pour cela qu'il souhaite revenir aussi tôt que prévu.

«J'espère revenir avant la fin de saison»