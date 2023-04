L’ASSE frappe fort sur le mercato, il dévoile les coulisses

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après un début de saison catastrophique, l'ASSE est parvenue à remonter la pente grâce notamment à un mercato hivernal réussi. Le club stéphanois a profité du mois de janvier pour renforcer considérablement son équipe. Ce jeudi, Laurent Batlles a dévoilé les coulisses de son recrutement, mais aussi sa méthode de travail.

Si l'ASSE va mieux en ce début d'année 2023, c'est notamment grâce à un mercato hivernal réussi. En janvier dernier, Gautier Larsonneur, Gaëtan Charbonnier ou encore Niels Nkounkou ont débarqué à Saint-Etienne. Un choix payant puisqu'ils ont permis au club de sortir la tête de l'eau et d'enchaîner les victoires. Dans un entretien accordé à En Vert et Contre Tous, Laurent Batlles a accepté de revenir longuement sur sa méthode de travail et son entente avec Loïc Perrin, coordinateur sportif de l'ASSE.

Batlles dévoile sa méthode

« Je travaille avec Loïc (Perrin) particulièrement. Bien-sûr il y a la cellule de recrutement qui est de temps en temps ici et ailleurs sur l’observation d’autres matchs. Nous avons des réunions qui sont faites en visio et au club. Il y a des profils de joueurs que j’aimerais avoir qu’on peut faire parfois et d'autres fois qu'on ne peut pas faire, en fonction de l’aspect financier ou contractuel du joueur qui veut venir et des envies des joueurs. On a des discussions pour essayer de faire la meilleure équipe possible. Au départ c'est bien-sûr en fonction de mon profil de jeu, comment je veux voir les choses mais aussi les profils que j'estime importants dans notre équipe pour apporter le maximum de performance » a confié l'entraîneur de l'ASSE.

« Il y avait des choses à améliorer »