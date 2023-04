Le prochain transfert du PSG fixé à 60M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG va vivre un mercato crucial afin de se relancer après une saison plus que poussive. Dans cette optique, Luis Campos semble avoir l'intention de se tourner vers des joueurs français à l'image de Khephren Thuram, qui a convaincu Didier Deschamps de le convoquer en équipe de France. Mais l'OGC Nice va se montrer gourmand pour son milieu de terrain, très convoité sur le mercato.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos sera toujours responsable du mercato du PSG cet été. Malgré une saison décevante, et deux mercatos globalement raté, le Portugais conserve la confiance du Qatar, mais il n'aura clairement plus le droit à l'erreur et son recrutement sera scruté de très près. Dans cette optique, Luis Campos a déjà préparé le terrain en ciblant plusieurs joueurs avec un projet qui se dégage, à savoir miser sur des joueurs français qui ont l'habitude de la Ligue 1.

Le PSG à fond sur Thuram

Ainsi, le PSG serait particulièrement intéressé par Khephren Thuram. Le milieu de terrain de l'OGC Nice a même tapé dans l'œil de Didier Deschamps qui l'a convoqué pour la première fois avec l'équipe de France lors du précédent rassemblement. Il faut dire que le fils du Champion du monde 1998 réalise une nouvelle très belle saison comme en témoigne sa prestation face au PSG samedi soir. D'ailleurs, selon les informations de Foot Mercato , Luis Campos n'a pas caché en coulisses qu'il avait été très impressionné et n'a pas tari d'éloges au sujet de Khephren Thuram.

L'OGC Nice fait monter les enchères