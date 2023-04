PSG : Racisme, Ramadan… L’ASSE balance tout pour Galtier

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Accusé par Julien Fournier d’avoir tenu des propos racistes lors de son passage à l’OGC Nice, Christophe Galtier fait face à une grosse polémique, l’entraîneur du PSG contestant formellement les accusations qui pèsent sur lui. Si les langues se délient depuis le début de l’affaire, certaines personnes montent au créneau pour défendre Galtier, à l’instar de Roland Romeyer, son ancien président à l’ASSE.

Christophe Galtier est en pleine tourmente après la divulgation d’un mail envoyé en fin de saison dernière par Julien Fournier, ancien directeur sportif de l’OGC Nice, à Dave Brailsford, directeur du Sport chez Ineos, dans lequel il révèle les propos racistes qu’aurait tenus l’actuel entraîneur du PSG. De lourdes accusations contestées par ce dernier, via son avocat Me Olivier Martin, annonçant des « poursuites judiciaires » à venir. Depuis, les versions divergent au sujet de Christophe Galtier, qui ne manque pas de détracteurs mais également de soutiens, abasourdis par les propos discriminatoires qui lui sont attribués.

Scandale Galtier : le PSG sort du silence https://t.co/KbDyT2Wdd7 pic.twitter.com/grvGyDEesd — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

« Pardon ? Christophe Galtier raciste ? C’est quoi ces conneries ? »

C’est notamment le cas de Burak Yilmaz, José Fonte ou encore Roland Romeyer. « Pardon ? Christophe Galtier raciste ? C’est quoi ces conneries ? », hallucine le président du directoire de l’AS Saint-Étienne, contacté par Le Parisien . « Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Jamais Christophe n’a émis une quelconque remarque raciste à Saint-Étienne. Une fois, il y a eu une histoire avec le ramadan mais elle n’a rien à voir avec de la discrimination », poursuit-il.

« Jamais la question de la religion n’a été évoquée pour une recrue »