Mbappé : Une star du Real Madrid envoie un énorme message

Si Kylian Mbappé est sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, son avenir reste incertain. Un possible transfert cet été fait l'objet de certaines rumeurs et encore une fois, c'est au Real Madrid que le crack de Bondy est envoyé. Vinicius Jr a d'ailleurs été interrogé sur Mbappé et la star merengue a répondu.

Le dernier coup de gueule de Kylian Mbappé contre le PSG sur les réseaux sociaux a relancé le feuilleton sur son avenir. Partira ? Ne partira pas ? Sous contrat jusqu'en 2024, le Parisien voit les rumeurs se multiplier à nouveau. Mbappé est encore évoqué au Real Madrid, intéressé de longue date.

Scandale Galtier : Il dénonce un «mytho complet» au PSG https://t.co/E7nUrTr5cv pic.twitter.com/zht5DJIDYl — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

« Je pense aux joueurs qui sont ici »

En attendant possiblement Kylian Mbappé, le Real Madrid a déjà Vinicius Jr, en feu cette saison. D'ailleurs, après la rencontre face à Chelsea ce mercredi, le Brésilien a été interrogé sur Mbappé. Et pour El Chiringuito , il a lâché : « La vérité est que je pense aux joueurs qui sont ici. Nous travaillons tous les jours ensemble pour réussir cette saison ».

« Je suis Parisien et sous contrat »