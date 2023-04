Mourinho - PSG : Le rêve ne tient qu’à un fil pour Paris

Thomas Bourseau

Le divorce entre José Mourinho et la Roma pourrait être prononcé en fin de saison, moment où le PSG ou Chelsea seraient susceptibles de lui ouvrir ses portes. Cependant, si les Blues proposaient une offre, les espoirs du PSG tomberaient vite à l’eau pour The Special One.

Et si José Mourinho se lançait dans l’inconnu en prenant les rênes d’une équipe française ? Depuis le mois de février, le nom de Mourinho revient avec insistance sur le marché des transferts pour le PSG et dans le cadre d’une éventuelle succession de Christophe Galtier.

Mourinho intéressé par le PSG

D'ailleurs, en raison des résultats jugés insuffisants par le PSG et l’enquête interne ouverte par le club de la capitale concernant de supposés propos racistes de Christophe Galtier lorsqu’il officiait à l’OGC Nice, le PSG pourrait bel et bien prendre la décision de se séparer de son entraîneur. Selon Foot Mercato, la Roma qui dispose d’un contrat la liant à José Mourinho jusqu’en juin 2024, serait ouverte au départ du Special One dès cet été.

En cas d’offre de Chelsea, Mourinho devrait accourir à Londres