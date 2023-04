Zidane - PSG : Surprise, le Qatar a la main sur le mercato

Thomas Bourseau

Préparant son retour aux affaires pour cette année 2023, Zinedine Zidane ne jurerait que par le Real Madrid. Une volonté non réciproque qui pourrait faire les affaires du PSG. D’autant plus que Carlo Ancelotti a pris une décision qui jouerait en faveur du club parisien.

Zinedine Zidane avait un rêve et ne s’en était pas caché. Lors d’une interview accordée à L’Équipe en juin 2022 à l’occasion de son cinquantième anniversaire, Zidane avait fait part de son désir de prendre les rênes de l’équipe de France. Didier Deschamps était alors sous contrat jusqu’en décembre dernier, mais a été prolongé jusqu’à l’été 2026 par la Fédération française de football. De quoi contrecarrer les plans de Zidane qui scruterait le marché pour rebondir en cette année 2023, lui qui est sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021.

Zidane rêve du Real Madrid, sentiment pas réciproque

Selon L’Équipe , Zinedine Zidane aurait à coeur de revenir à la tête du Real Madrid alors que l’avenir de Carlo Ancelotti continue de s’écrire en pointillés à la Casa Blanca . Relevo faisait savoir dernièrement qu’en cas d’échec en Ligue des champions, Ancelotti serait remercié en fin de saison, soit un an avant l’expiration de son contrat au Real Madrid. Cependant, le10sport.com vous a révélé la semaine dernière qu’en cas de départ d’Ancelotti, le président Florentino Pérez allait faire le nécessaire pour déloger Jürgen Klopp de Liverpool. De quoi permettre au Qatar de se mettre enfin à rêver d’une nomination de Zinedine Zidane en tant qu’entraîneur du PSG alors que Christophe Galtier est plus que jamais sur la sellette.

