Messi - PSG : Il lâche une énorme annonce en public

L'avenir de Lionel Messi sera très probablement l'un des feuilletons de l'été sur le mercato. Et pour cause, le contrat du Champion du monde s'achève en juin prochain et une prolongation au PSG ne semble plus du tout être la tendance. Du côté du FC Barcelone, on se prend donc à rêver d'un retour de La Pulga , à commencer par Robert Lewandowski.

Lewandowski lance un appel du pied à Messi

« Messi a sa place au Barça et s'il revient, non seulement pour les fans, mais aussi pour les joueurs, ce sera quelque chose d'incroyable. Nous savons que sa place est ici, à Barcelone. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce n'est pas à moi de le demander, mais j'espère que la saison prochaine nous pourrons jouer ensemble. Nous avons besoin de ce type de joueur, c'est certain », confie l'attaquant du FC Barcelone en conférence de presse.

Le Barça prépare le terrain