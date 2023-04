«Il n'est pas fait pour le PSG» : Ce transfert vire au fiasco total

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté la saison dernière, Hugo Ekitike sera transféré définitivement au PSG en juillet pour 35M€. Et pourtant, l'ancien Rémois déçoit et n'arrive pas à s'imposer à Paris depuis sa signature. Par conséquent, Jérôme Rothen dresse un constat accablant et n'hésite pas à critiquer de façon catégorique ce transfert qui tourne au fiasco.

Révélation de la saison dernière en Ligue 1, Hugo Ekitike en a profité pour quitter le Stade de Reims et s'engager avec le PSG où il est prêté avec une option d'achat de 35M€ qui sera levée si le club de la capitale termine dans les deux premiers en Ligue 1. Mais le jeune attaquant français est loin d'avoir le rendement espéré, ce qui pousse Jérôme Rothen à dresser un terrible constat sur cette opération.

Mercato : La recrue parfaite du PSG est connue https://t.co/cMFkpf7E2w pic.twitter.com/SP3eZqejpe — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

«Ekitike n'est pas fait pour le PSG»

« Ekitike ? Le prix du transfert, le prix du salaire, le mec n'aurait jamais du venir. Aujourd'hui il est dans le confort et il a du mal. Ce n'est pas devenu un joueur médiocre en l'espace de quelques mois, mais il n'est pas fait pour le PSG, il est trop jeune », explique l'ancien numéro 25 du PSG au micro de RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Il fallait peut-être une étape intermédiaire»