Galtier en plein scandale, Mourinho se place pour le PSG

Déjà fragilisé par les résultats sportifs du PSG, Christophe Galtier est au cœur de la polémique après la divulgation de propos racistes qu’il aurait tenu lorsqu’il dirigeait l’OGC Nice la saison passée. De quoi le placer un peu plus sur la sellette, alors que plusieurs pistes sont étudiées pour sa succession. José Mourinho se verrait bien notamment débarquer dans la capitale.

Christophe Galtier peut-il encore être sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? La situation devient extrêmement pénible pour l’entraîneur français, qui n’échappe pas aux critiques après la seconde partie de saison ratée de son club et qui se retrouve désormais au cœur d’une polémique après la divulgation de propos racistes qu’il aurait tenu lorsqu’il dirigeait l’OGC Nice la saison passée à en croire les dires de l’ex-directeur sportif du Gym Julien Fournier dans un mail envoyé au boss d’Ineos qu’ont pu consulter et authentifier le journaliste Romain Molina et RMC .

Galtier plus que jamais menacé

Selon les informations divulguées par RMC, Le PSG a ouvert une enquête interne au sujet de Christophe Galtier, plus que jamais sur la sellette, alors que sa position était déjà fragilisée par les mauvais résultats du club en cette année 2023. Plusieurs pistes sont étudiées en interne en cas de départ de l’entraîneur, dont celle menant à José Mourinho, en poste à la Roma et qui pourrait quitter l’Italie en fin de saison.

Mourinho prêt à rejoindre Paris