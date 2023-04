«Pigeon», le PSG se fait avoir sur un gros dossier

Thibault Morlain

Ça vient d'éclater au grand jour, Christophe Galtier aurait tenu des propos plus que déplacés quand il était entraîneur de l'OGC Nice. Il ne sera d'ailleurs resté qu'un an chez les Aiglons. En effet, l'été dernier, le PSG est venu chercher le technicien de 56 ans. Et visiblement, Luis Campos aurait fait un énorme cadeau à Nice en débauchant Galtier.

Voilà encore une polémique dont le PSG se serait bien passé, même si cela ne concerne pas directement le club. En effet, c'est Christophe Galtier qui se retrouve aujourd'hui dans l'oeil du cyclone. La raison ? Un mail de Julien Fournier, ancien directeur sportif de Nice, accusant Galtier d'avoir tenu des propos racistes quand il était chez les Aiglons.

Nouveau séisme au PSG, un incroyable scandale est révélé https://t.co/NN9iv7A5LX pic.twitter.com/oYbozKCd2Q — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

« A un moment donné, Nice veut s'en séparer »

Alors que Christophe Galtier a finalement quitté l'OGC Nice l'été dernier pour rejoindre le PSG, ça aurait été vu comme une aubaine sur la Côte d'Azur. En effet, dans une vidéo Youtube , Romain Molina raconte à ce sujet : « A un moment donné, Nice veut s'en séparer. Et là, c'est exceptionnel, en interne, je vais citer ce qu'on m'a dit à Nice, on s'est dit : "Est-ce qu'on le vire ou pas ou est-ce qu'un club pigeon va arriver ?" Le PSG arrive par l'intermédiaire de Luis Campos ».

« Le PSG va carrément payer Nice plusieurs millions »