Messi : La terrible accusation du PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alors qu'il aurait un accord verbal avec sa direction, le vétéran argentin de 35 ans serait désormais proche d'un départ de Paris. Et à en croire la presse espagnole, le PSG estimerait que Leo Messi s'est moqué de lui.

Incapable de trouver un accord avec Joan Laporta à la fin de son contrat le 30 juin 2021, Lionel Messi s'est envolé vers Paris pour s'engager en faveur du PSG. En effet, la Pulga s'est entendue avec la direction rouge et bleu pour signer un bail de deux saisons.

Il va snober le PSG pour le Real Madrid https://t.co/YxCeY9BexK pic.twitter.com/ppjnKIxHJF — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Leo Messi sur le départ au PSG ?

Alors que Lionel Messi est engagé jusqu'au 30 juin, la direction du PSG a lancé les pourparlers pour le prolonger. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions étaient en bonne voie à la mi-février. D'ailleurs, les deux parties auraient trouvé un accord verbal pour continuer l'aventure ensemble. Toutefois, la donne aurait totalement changé et Leo Messi se rapprocherait désormais d'un départ libre et gratuit à l'issue de la saison. Une situation qui agacerait le PSG.

« Au PSG, ils pensent que Messi s'est moqué d'eux »