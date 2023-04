Messi claque la porte, le PSG se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Lionel Messi s'étire et on ne peut pas dire que cela joue en faveur du PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club parisien tente de le conserver en prolongeant son contrat d'une saison, mais le champion du monde hésiterait de plus en plus. Le joueur voudrait clôturer sa carrière au FC Barcelone, pour le plus grand désarroi du PSG.

Verra-t-on Lionel Messi en Ligue 1 la saison prochaine ? Si l'on en croit les dernières rumeurs, la réponse est non. Pourtant, le PSG souhaite le conserver. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le club parisien pousse depuis plusieurs semaines pour obtenir la signature de Lionel Messi, sans succès.





Le PSG se dirige vers un échec avec Messi

A en croire la presse espagnole, Lionel Messi n'aurait pas l'intention de rester au PSG, surtout pas après les critiques reçus par le public du Parc des Princes. En réalité, le joueur de 35 ans espérerait retourner au FC Barcelone. Une terrible désillusion pour le PSG, qui avait obtenu l'accord verbal de la Pulga avant la dernière Coupe du monde.

Le PSG en veut à Messi