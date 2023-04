Un transfert à 2M€ est attendu à l’ASSE

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cœur d'un mercato d'hiver très animé, l'ASSE a notamment obtenu le prêt de Niels Nkounkou en provenance d'Everton. Et le joueur formé à l'OM impressionne depuis son arrivée chez les Verts. A tel point que Denis Balbir espère que l'option d'achat, estimée à 2M€, sera levée.

Nkounkou impressionne à l'ASSE

« Quand on voit le match extraordinaire qu'il a encore fait contre le Paris FC, on n'a aussi qu'une envie : vite lever l'option d'achat pour Niels Nkounkou. C'est le joueur qu'il fallait à Saint-Etienne ! », s’exclame le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club avant d’exhorter l’ASSE de le conserver.

«C'est un dossier sur lequel les Verts vont devoir accélérer»