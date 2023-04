Zidane : Nouveau plan B au PSG ?

Thibault Morlain

Si Christophe Galtier est l’actuel entraîneur du PSG, il pourrait bien ne pas le rester la saison prochaine. Après seulement un an, le technicien pourrait donc être remercié et la question est de savoir qui le remplacer. Alors que la priorité du Qatar semble se nommer Zinedine Zidane, d’autres profils seraient à l’étude et voilà qu’un nouveau plan B a été révélé.

Secoué actuellement par un scandale raciste, Christophe Galtier tente tant bien que mal de mener le PSG vers un titre de champion de France. Alors que ça semble bien engagé, voilà que cela ne devrait pas suffire pour lui permettre de rester en poste la saison. Comme cela a pu être révélé dernièrement, Galtier serait même lucide quant au fait qu’il ne devrait pas continuer au PSG.

PSG : Mbappe explose tout, voilà la preuve https://t.co/H8QNyuZW9z pic.twitter.com/xAXJ4sAl4E — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Zidane au PSG…

La question est alors de savoir qui sera le prochain entraîneur du PSG et successeur de Christophe Galtier. Un nom revient très régulièrement, celui de Zinedine Zidane. Aujourd’hui sans club, Zizou veut reprendre du service et le PSG pourrait donc en profiter. Interrogé depuis un moment déjà, le Qatar ferait de l’ancien du Real Madrid sa priorité.

… ou Arteta ?