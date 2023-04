Accusé de racisme, Galtier est interpellé par le vestiaire du PSG

Amadou Diawara

Lors de son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier a été accusé de racisme par Julien Fournier, qui a envoyé un mail à INEOS pour dénoncer son attitude. Alors que cet écrit vient de fuiter, le technicien du PSG se retrouve au coeur d'un énorme scandale. Toutefois, Christophe Galtier peut bénéficier du soutien de son vestiaire, comme l'a affirmé Vitinha ce samedi soir.

Alors que Christophe Galtier lui aurait tenu des propos racistes lors de leur cohabitation à l'OGC Nice, Julien Fournier ne serait pas resté les bras croisés. Dans un mail, envoyé à INEOS à l'époque et divulgué par Romain Molina dernièrement, l'ex-directeur sportif des Aiglons aurait dénoncé l'attitude de l'actuel technicien du PSG.

PSG : En plein scandale Galtier, il en rajoute une couche https://t.co/Ro124kwnHY pic.twitter.com/Ca3htYIHSl — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Christophe Galtier accusé de racisme par Julien Fournier

Alors qu'il se retrouve au coeur d'une grosse polémique, Christophe Galtier peut tout de même jouir de la confiance de ses joueurs. Interrogé en zone mixte après la victoire du PSG face au RC Lens (3-1) ce samedi soir, Vitinha a envoyé un joli message à son entraineur.

«Nous avons la meilleure image possible du coach Galtier»